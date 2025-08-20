Inchiesta urbanistica, la pm Siciliano dopo riesame Catella: “Decisione entro 10 giorni”

Si è conclusa davanti al tribunale del riesame di Milano l’udienza per l’immobiliarista Manfredi Catella, chiamato a discutere il ricorso contro la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sull’Urbanistica nel capoluogo lombardo. All’uscita dall’aula Catella è stato prelevato nel cortile del palazzo di giustizia da un’auto insieme al suo legale, l’avvocato Francesco Mucciarelli. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni. Poco prima aveva lasciato l’aula la pm Tiziana Siciliano che, rivolgendosi ai cronisti, ha spiegato: “Aspettiamo la decisione del tribunale entro 10 giorni come previsto dai termini di legge”.