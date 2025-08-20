Incendi in Spagna, altro rogo nella provincia di Zamora

Prosegue la lotta dei vigili del fuoco per cercare di domare gli incendi boschivi scoppiati in Spagna, alimentati dai forti venti, che finora hanno causato la morte di quattro persone e bruciato oltre 382.000 ettari di terreni. Un incendio nella provincia di Zamora, nella Spagna nord-occidentale, ha distrutto altre aree boschive. I filmati dell’Unità di Emergenza Militare Spagnola, un ramo delle Forze Armate spagnole, mostrano gli agenti intenti a domare le fiamme.

Migliaia di vigili del fuoco, coadiuvati da soldati e aerei, stanno combattendo contro gli incendi nelle aree boschive aride, soprattutto nella Spagna nord-occidentale. La polizia ha arrestato 23 persone per sospetto incendio doloso. Oltre 2.500 abitanti di 43 comuni della regione di Castiglia e León sono ancora evacuati dalle loro case a causa di uno degli 11 incendi segnalati nella provincia.