Funerali Pippo Baudo, l'amico influencer: "Per me un secondo papà"

A Militello in Val di Catania sono tantissime le persone che si sono messe in coda per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Nella chiesa di Santa Maria della Stella, dove si tengono oggi i funerali del conduttore morto il 16 agosto scorso, è arrivato dalle Marche anche Donato Giannini, imprenditore influencer con oltre 4 milioni di follower, per anni presenza quasi fissa a Sanremo nei giorni del Festival. “E’ stato mio testimone di nozze e il padrino di mio figlio, per me non è solo il Pippo Nazionale è stato un secondo papà”, racconta l’uomo dopo aver reso omaggio alla salma del presentatore siciliano. “Oggi saluto per l’ultima volta un amico, un padre, tutto quello che può essere una persona con cui ho passato per 25 anni momenti indimenticabili”, ha scritto ancora Giannini sui social.