Curva Milan, Salvini: “Togliere bandiere, cori e striscioni da San Siro non è soluzione”

San Siro senza il tifo della Curva Sud? “Tristissimo, tristissimo. Curva Sud e curva Nord. Preciso: ho fatto il ministro dell’interno e ho convocato più tavoli sulla sicurezza negli stadi, perché mi stanno a cuore l’incolumità dei tifosi e delle forze dell’ordine. Quindi, se qualcuno ha preso le curve per un luogo di spaccio o di ritrovo di criminalità, è giusto che venga non allontanato, ma espulso per sempre. Togliere i colori, i suoni, la musica, le bandiere, gli striscioni, i tamburi, i megafoni, lo spirito, il cuore del calcio da San Siro, non penso sia la soluzione”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano.