Zelensky alla Casa Bianca, il botta e risposta con il reporter che criticò il suo outfit

Nel vertice di lunedì tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca c’è stato anche spazio per uno scambio di battute tra il leader di Kiev e il reporter che lo aveva criticato per il suo outfit nella sua precedente visita a Washington, dove si era presentato in divisa militare. “Io mi sono cambiato ma il tuo vestito è lo stesso“, ha detto Zelensky sorridendo verso il giornalista che, invece, in questa occasione, si è complimentato con lui. Questa volta Zelensky si è presentato in completo nero, seppure senza cravatta.