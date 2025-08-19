Terracina, 13 persone soccorse al largo del Circeo dalla Guardia Costiera

(LaPresse) La Guardia costiera di Terracina ha salvato 13 persone in difficoltà al largo del Circeo. I malcapitati, a bordo di sei canoe e due SUP, non riuscivano a tornare a riva a causa del repentino peggioramento del mare. L’intervento tempestivo della motovedetta ha evitato conseguenze gravi. Le operazioni di soccorso sono state condotte con il supporto di un’unità navale dei vigili del fuoco. Il coordinamento tra le forze ha permesso il recupero sicuro di tutti i bagnanti. Il filmato documenta l’azione dei soccorritori.