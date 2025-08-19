Ravenna, incassa la pensione della madre morta da 10 anni: denunciata

Per dieci anni ha continuato a riscuotere la pensione sociale della madre, morta nel 2015, sottraendo indebitamente circa 120mila euro all’INPS. A scoprirlo sono stati i finanzieri di Ravenna, coordinati dalla Procura, dopo una segnalazione dell’ente previdenziale. La truffa è stata portata avanti da una 66enne residente nel Ravennate, che prelevava regolarmente gli accrediti dal conto cointestato con la madre defunta. Per proseguire nell’inganno, la donna avrebbe persino presentato false certificazioni di esistenza in vita. La madre, in realtà, era sepolta all’estero, in Marocco. È scattato un sequestro preventivo di denaro e di una Mercedes intestata alla donna che è stata denunciata.