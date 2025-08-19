Milano, sciopero dei lavoratori Siae Microelettronica e SM Optics

È iniziata martedì a Cologno Monzese (Milano) la settimana di scioperi e proteste dei lavoratori della Siae Microelettronica e della controllata SM Optics, aziende attive nel settore delle telecomunicazioni che da mesi attraversano una fase di forte incertezza. Davanti ai cancelli delle due sedi si è svolto un presidio con decine di dipendenti.

“Oggi è stato necessario scioperare nuovamente, anche nel mese di agosto, perché le risorse economiche nella disponibilità della proprietà sono state irresponsabilmente destinate alle forniture cinesi anziché a pagare i lavoratori e le lavoratrici che da tre mesi non percepiscono lo stipendio e che non hanno ancora ricevuto il welfare contrattuale”, ha dichiarato Giorgio Pontarollo della Fiom Cgil Milano. “Giovedì mattina si svolgerà un incontro con la proprietà e auspichiamo di ricevere quindi risposte su tutte le questioni che abbiamo posto, soprattutto per quanto riguarda la continuità aziendale”, ha aggiunto il sindacalista durante il presidio.

Complessivamente sono 750 i dipendenti coinvolti, di cui circa 550 di Siae Microelettronica e 200 di SM Optics. Le due aziende producono principalmente ponti radio e offrono servizi e assistenza nell’ambito della fibra ottica. “Per quanto a noi noto ad oggi il settore di riferimento è principalmente quello civile ma da quello che abbiamo saputo verosimilmente gli appetiti sulla società sono anche in un’ottica militare. Ovviamente vigileremo su questo aspetto”, ha concluso Pontarollo.