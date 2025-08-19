Incendi in Spagna, anche i civili al lavoro contro le fiamme

(LaPresse) Anche i civili al lavoro, insieme ai vigili del fuoco, per cercare di contenere gli incendi boschivi che da giorni devastano la Spagna. In questo video, proveniente da San Millao, un piccolo villaggio nella provincia di Ourense in Galizia, si vedono gli abitanti usare tubi da giardino e rami di alberi per spegnere un rogo alimentato dal forte vento, per poi collaborare con i vigili del fuoco al loro arrivo per impedire alle fiamme di raggiungere il centro storico. Anche martedì il Paese iberico, nonostante la discesa delle temperature, ha dovuto affrontare diversi incendi di vaste proporzioni: migliaia di vigili del fuoco, aiutati da soldati e aerei antincendio, hanno continuato a combattere le fiamme, particolarmente violente nel nord-ovest della Spagna, dove l’agenzia meteorologica nazionale AEMET ha segnalato un rischio di incendio ancora “molto alto o estremo”, soprattutto nella regione della Galizia. Unità antincendio provenienti dalla Germania sono arrivate nel nord della Spagna per aiutare a combattere le fiamme, ha annunciato il Ministero dell’Interno spagnolo. In totale gli incendi hanno causato la morte di 4 persone e bruciato più di 382.000 ettari di terreno, più del doppio dell’area metropolitana di Londra. Molti incendi sono stati provocati dall’attività umana: la polizia ha arrestato 23 persone con l’accusa di incendio doloso e sta indagando su altre 89, ha dichiarato martedì la Guardia Civil spagnola.