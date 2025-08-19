I costumi iconici di “Downton Abbey” in mostra a Londra prima dell’asta

Costumi e oggetti di scena della celebre serie televisiva ‘Downton Abbey‘ sono esposti in una mostra speciale presso la casa d’aste Bonhams di Londra, in attesa della loro vendita all’asta prevista per il mese prossimo. L’iniziativa anticipa l’uscita del capitolo finale della trilogia cinematografica ispirata alla serie. L’esposizione, aperta gratuitamente al pubblico, offre un tuffo nell’eleganza dell’epoca edoardiana e include pezzi indimenticabili come l’abito da sposa di Lady Mary dalla terza stagione, i pantaloni in stile “harem” di Lady Sybil e l’abito con piume di pavone indossato da Lady Edith nella quarta stagione. Tra i pezzi forti anche l’abito da sposa di Lady Edith e la lussuosa automobile Sunbeam del 1925 appartenuta alla famiglia Crawley, protagonista della serie tv creata dal premio Oscar Julian Fellowes.