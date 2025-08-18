Ucraina, Zelensky e Trump alla Casa Bianca: "Siamo pronti a un trilaterale con Putin"

Durante il colloquio avuto alla Casa Bianca con Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha manifestato disponibilità a un incontro a tre con lo stesso Trump e Putin. “Siamo pronti per un incontro trilaterale”, ha dichiarato. Trump ha anche rifiutato di escludere l’invio di truppe statunitensi nella zona di guerra in Ucraina. Parlando nello Studio Ovale, ha osservato che questo sarà uno dei punti di discussione con i leader europei oggi. Alla domanda se escludesse tale dispiegamento, il presidente ha risposto: “Ve lo faremo sapere, forse, più tardi oggi. Ci incontreremo anche con sette grandi leader di grandi paesi e ne parleremo”. “Saranno tutti coinvolti”, ha aggiunto. “Quando si tratta di sicurezza, l’aiuto sarà massimo”.