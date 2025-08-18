Sul Ponte San Giuliano a Randazzo cede il parapetto: il video

Sono impressionanti le immagini del crollo di una parte del parapetto del Ponte San Giuliano a Randazzo, in provincia di Catania. Il cedimento è avvenuto, durante una forte ondata di maltempo, il 16 agosto scorso. Il video è stato pubblicato da deputato regionale siciliano del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.

“Salvini, visto che ti piacciono i ponti incomincia da questo che a causa del maltempo cade letteralmente a pezzi. Le vere priorità dei siciliani sono avere strade e infrastrutture normali, altro che Ponte sullo Stretto. Le immagini parlano da sole. Giudicate voi”, ha scritto il Vicepresidente vicario dell’Assemblea Regionale Siciliana in un post su Instagram.