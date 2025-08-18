Pippo Baudo, Laura Pausini: "L'incontro più importante della mia vita"

Anche Laura Pausini ha dato l’ultimo saluto a Pippo Baudo, alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie di Roma. “E’ stato l’incontro più importante della mia vita perché ha cambiato la mia vita”, ha detto la cantante che, all’età di 16 anni, conobbe il successo vincendo, tra i Giovani, il Festival di Sanremo del 1993, condotto proprio da Baudo. “Ho amato i consigli che lui mi ha dato negli anni, le sgridate, è sempre stato presente”, ha raccontato l’artista.

“Pippo sapeva sorridere alle persone con molta generosità ma verità. Le sue braccia erano così sempre grandi, aperte. Avete visto quante fotografie ci sono di lui a braccia aperte? Era un po’ il riassunto del suo carattere, specialmente quando veniva coinvolto emotivamente dalle situazioni attorno a lui, nel nostro caso con la musica”, ha detto ancora Pausini.