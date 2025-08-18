Pippo Baudo, Fiorello: “La Rai dovrebbe sostituire il Cavallo con una sua statua”

Anche Fiorello ha voluto dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma. “Per noi siciliani è sempre stato un vanto, un orgoglio”, racconta lo showman parlando coi giornalisti dopo l’omaggio al celebre conduttore morto il 16 agosto all’età di 89 anni.

“Tutto quello che è stato detto di Baudo in questi giorni, Pippo è sempre un po’ di più, è qualcosa di più, non c’è un aggettivo, una parola per descrivere quello che rappresenta per la televisione italiana”, prosegue Fiorello. “La Rai deve moltissimo a Pippo Baudo, la Rai dovrebbe sostituire il cavallo di viale Mazzini con una statua di Pippo Baudo”, ha aggiunto l’artista.