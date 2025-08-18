Pippo Baudo, Carlo Conti: “Si è spenta la TV. Trasformò il presentatore in conduttore”

Anche Carlo Conti ha voluto dare l‘ultimo saluto a Pippo Baudo alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie a Roma. “Si è spenta la TV. Personalmente si è spento un faro, un punto di riferimento importantissimo. È uno di quei personaggi che comunque in qualche modo passano alla storia. Quindi non ci lascerà mai per tutto quello che ci ha regalato. Soprattutto è stato un grande esempio per trasformare il presentatore in conduttore. Cioè in colui che detta i tempi del programma televisivo. Uno dei primi e forse il primo”, ha dichiarato il presentatore tv dopo aver reso omaggio alla salma del celebre collega. “Se mi sento il suo erede? Impossibile, Baudo non ha eredi. È troppo grande. Se mi sono ispirato a lui? Beh, quando mi dicevano che stavo “baudeggiando” mi facevano il più grande complimento possibile. Come dire a un calciatore che ha tirato una punizione alla Maradona”, aggiunge Conti rispondendo ai cronisti.

E sul prossimo Festival di Sanremo di cui è direttore artistico e conduttore: “Il camerino principale dell’Ariston intitolato a lui? Per me sarà un onore entrarci. È presto per parlarne ma ovviamente lo ricorderemo, lo abbiamo sempre fatto e lo faremo a maggior ragione per il primo festival senza Pippo. L’eredità che lascia è che si può fare una televisione garbata e corretta nel rispetto dei telespettatori”.