Ucraina, Merz ottimista dopo il vertice Trump-Putin: “Daremo qualche consiglio a Zelensky”

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha tratto conclusioni positive dal vertice in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. “Questo vertice può essere un successo sulla strada verso la pace in Ucraina, a condizione che ora vengano intrapresi i passi giusti”, ha dichiarato Merz sabato in un’intervista televisiva. Merz ha poi fatto riferimento all’incontro previsto per lunedì tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che a questo dovrebbe seguire un incontro trilaterale con Putin. I capi di Stato e di governo europei “daranno a Zelensky alcuni buoni consigli” durante un incontro domenica, ha affermato Merz. “Ha visto che il mio incontro con Donald Trump è stato molto diverso dal suo”.