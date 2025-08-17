Napoli, tour culturali nel golfo contro la turistificazione di massa: il progetto di Megaride tour

Raccontare Napoli attraverso la sua storia, i suoi miti e le sue leggende, attraverso un tour che si svolge tutto all’interno del Golfo di Napoli. E’ questa l’idea di Megaride, una realtà composta da giovani, tutti partenopei, che hanno deciso di restare al Sud per raccontarlo al mondo in modo diverso, lontano dagli stereotipi e dalla turistificazione di massa. “La nostra è innanzitutto una dichiarazione d’amore per la città” spiega Miriana Metalli, founder di Megaride Tour.

“L’idea è quella di promuovere tour culturali per divulgare la cultura partenopea, non solo per i turisti ma anche per gli stessi napoletani. Siamo un gruppo di giovani che hanno deciso di restare qui perché Napoli ha tanto da offrire e siamo convinti che le menti migliori debbano restare al Sud se si vuol fare davvero la differenza”. Gennaro Calvano, divulgatore culturale e cicerone dei tour Megaride, ha specificato “Dobbiamo tornare a scoprire la vera cultura napoletana, evitando quello che sta accadendo, con la gentrificazione del centro storico e il turismo di massa. Attraverso i nostri tour vogliamo dare un piccolo contributo per dare ancora più valore alla cultura della nostra città”.