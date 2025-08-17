L'attrice Gal Gadot incontra i familiari degli ostaggi israeliani

L’attrice Gal Gadot ha fatto visita ai familiari degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. L’artista 40enne israeliana, nata a Petah Tiqwa, è stata vista a Tel Aviv mentre parlava con Lishay Miran Lavi, moglie dell’ostaggio Omri Miran. Gruppi di cittadini hanno organizzato una giornata di sciopero in tutto il Paese poche settimane dopo il video diffuso dall’organizzazione palestinese che ritraeva il prigioniero Evyatar David e dopo l’annuncio dello Stato ebraico di voler avviare una nuova offensiva.

Gadot è molto nota nel panorama cinematografico internazionale. Ha preso parte a film come ‘Fast & Furious’, ‘Wonder Woman’ e ‘Biancaneve’. Nel 2025 le è stata conferita anche una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.