Indonesia, il presidente Prabowo Subianto balla con la folla per la festa dell'Indipendenza

L’Indonesia celebra l’80° anniversario della sua indipendenza. Per l’occasione, nella capitale Jakarta, è stata organizzata una grande cerimonia e una festa pubblica con sfilate, spettacoli aerei e fuochi d’artificio. Il presidente Prabowo Subianto, con indosso l’abito tradizionale, ha guidato la celebrazione al Palazzo Merdeka – alla presenza di migliaia di ospiti, tra cui gli ex capi di Stato Joko Widodo e Susilo Bambang Yudhoyono – e si è lasciato andare anche a dei balli davanti alla folla. Per la prima volta, la cerimonia ufficiale è stata seguita da una festa popolare nazionale. L’Indonesia ha dichiarato la sua indipendenza dal dominio coloniale dei Paesi Bassi il 17 agosto 1945. Dopo anni di resistenza da parte olandese, il Paese asiatico è stato riconosciuto autonomo nel dicembre 1949.