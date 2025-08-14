Inchiesta urbanistica Milano, legale Pella: "Non c'è nessun patto corruttivo"

“Abbiamo rappresentato quelle che sono le nostre valutazioni al tribunale del riesame. Non c’è dal nostro punto di vista nessun patto corruttivo, né sistemico, né addebitabile all’architetto Pella. Non ci sono condotte illecite dal punto di vista penale dell’architetto, abbiamo prodotto documenti a sostegno di quelle che sono le nostre tesi, confidiamo nell’accoglimento del ricorso“. Così Marco Messora, legale di Federico Pella, l’ex manager della società di ingegneria J+S dimessosi dopo essere stato indagato e arrestato nell’inchiesta sull’urbanistica della Procura di Milano, uscendo dal palazzo di giustizia dopo l’udienza davanti al tribunale del riesame sul ricorso per la revoca degli arresti domiciliari del suo assistito. “Il mio assistito non è assolutamente tranquillo, è agli arresti domiciliari ed è molto dispiaciuto della situazione in cui si trova, dalla quale si ritiene completamente estraneo“, ha proseguito il legale. “Confidiamo di poterlo dimostrare, però parlando dentro alle aule, come siamo abituati”, ha concluso.