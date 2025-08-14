Grecia, protesta al Pireo contro nave da crociera di soldati israeliani

Centinaia di manifestanti filopalestinesi si sono riuniti giovedì nel porto del Pireo, in Grecia, per protestare contro l’arrivo di una nave da crociera che trasportava soldati israeliani tra i suoi passeggeri. Gli attivisti hanno dichiarato di non “accettare” che la Grecia faciliti “il riposo e lo svago degli assassini che arrivano qui con le mani sporche del sangue di persone innocenti”. Durante la manifestazione, organizzata dal sindacato comunista PAME, i manifestanti hanno esposto cartelli, sventolato bandiere e intonato slogan per chiedere la libertà del popolo palestinese. Al termine della manifestazione i manifestanti si sono dispersi pacificamente.