Usa, fulmine colpisce cavi elettrici: le immagini riprese dalla dash cam

Un fulmine ha colpito martedì 12 agosto un’autostrada a Mount Pleasant, nella Carolina del Sud, causando interruzioni di corrente su vasta scala. La polizia locale ha riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino all’incrocio tra l’autostrada 17 e Shelmore Boulevard, dove il fulmine ha abbattuto i cavi elettrici che attraversavano la carreggiata, causando blackout e interrompendo il traffico nella zona.

Le immagini della telecamera a bordo dell’auto della polizia mostrano il momento in cui il fulmine colpisce i cavi provocando fiamme, scintille e fumo. La polizia di Mount Pleasant ha voluto sottolineare l’eccezionale professionalità e dedizione dimostrata dai suoi agenti durante questo evento inaspettato.