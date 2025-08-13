Milano, Finanza sequestra 34mila litri di gasolio non conforme

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato a Vittuone più di 34mila litri di gasolio adulterato, destinato alla vendita al dettaglio. Il carburante, risultato non conforme agli standard di legge, conteneva miscele irregolari di solventi, benzine e oli vegetali esausti. Le analisi hanno evidenziato un punto di infiammabilità anomalo, che rende il prodotto potenzialmente pericoloso per l’ambiente, la sicurezza stradale e il corretto funzionamento dei veicoli. Il gestore dell’impianto è stato segnalato alla Procura per frode commerciale.