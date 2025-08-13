Incendi in Spagna, migliaia di persone evacuate

Migliaia di persone sono state costrette a evacuare in Spagna a causa degli incendi che stanno devastando diverse aree della Penisola Iberica. L’ondata di calore, con temperature previste fino a 44°C, sta aggravando la situazione, rendendo ancora più difficili le operazioni di contenimento. Le regioni più colpite sono Castiglia e León, Andalusia e Galizia, dove le fiamme stanno avanzando rapidamente. Anche in Portogallo, oltre 700 vigili del fuoco sono impegnati nella lotta a un vasto incendio nei pressi di Trancoso.