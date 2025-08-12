Trump: "La Russia ha occupato gran parte dell'Ucraina"

Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca, ha definito il suo prossimo incontro con Putin “un incontro per sondare il terreno”. Il presidente americano ha anche affermato di essere disponibile a incontrare prima Putin e poi il presidente ucraino Zelenskyy o entrambi insieme, anche se non ha detto che insisterà per un incontro a tre. Trump ha affermato che “la Russia ha occupato gran parte dell’Ucraina. Ha occupato alcuni territori molto importanti. Cercheremo di riconquistare parte di quel territorio per l’Ucraina. Ma hanno preso alcuni territori molto importanti. Hanno preso gran parte dell’oceano, che nel settore immobiliare chiamiamo proprietà fronte oceano. Si tratta sempre delle proprietà più preziose”.