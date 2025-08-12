Parigi, un tuffo nella Senna per combattere il caldo

Nuotare nella Senna sta diventando un’attrazione turistica sempre più popolare, oltre che un’attività imperdibile per gli stessi parigini. Migliaia di persone hanno approfittato di un tuffo nel fiume della capitale francese vista l’apertura al pubblico di tre zone balneari. A Parigi è scattata l’allerta massima per le temperature elevate con previsioni che raggiungono i 38 gradi. Nella zona balneare di Grenelle, a ovest di Parigi, i visitatori nuotano e prendono il sole godendo di una vista unica sulla Torre Eiffel.