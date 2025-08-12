Migranti, donna incinta soccorsa nel Mediterraneo: evacuata per cesareo d'urgenza

Soccorso d’emergenza per una donna incinta salvata lunedì nel Mediterraneo centrale dalla nave Sea-Watch 5 insieme ad altre 66 persone migranti. Poco dopo che la donna e gli altri naufraghi sono stati trasferiti sulla Sea-Watch c’è stata la rottura delle acque, e quando si è capito che c’erano complicazioni che richiedevano un intervento chirurgico indispensabile per la sopravvivenza di madre e bambino è stato lanciato un appello per un’evacuazione medica in vista di un parto cesareo d’emergenza. Malta ha quindi inviato un elicottero per trasportare la donna in ospedale, mezzo che però è arrivato solo dopo ore. Secondo un rapporto dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex pubblicato l’8 agosto, mentre quest’anno gli arrivi di migranti in Europa sono in calo, la rotta del Mediterraneo centrale ha registrato 36.700 attraversamenti, con un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Frontex segnala che la Libia resta il principale punto di partenza.