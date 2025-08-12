Mali, dopo 13 anni antichi manoscritti tornano a Timbuctù

Il governo militare del Mali ha iniziato a restituire gli storici manoscritti di Timbuctù, che furono portati via dalla leggendaria città settentrionale quando fu occupata dai militanti legati ad al-Qaeda più di dieci anni fa.

Secondo le conclusioni di una missione di esperti delle Nazioni Unite, i radicali islamici distrussero più di 4.000 manoscritti, alcuni risalenti al XIII secolo, dopo aver conquistato Timbuctù nel 2012. Rasero al suolo anche nove mausolei e la porta di una moschea, tutti gli edifici tranne uno parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. La maggior parte dei documenti risalenti al XIII secolo, oltre 27.000, sono stati salvati grazie alla dedizione dei custodi maliani della biblioteca di Timbuctù, che li hanno trasportati fuori dalla città occupata in sacchi di riso, su carri trainati da asini, in moto, in barca e con veicoli a quattro ruote motrici. Il primo lotto di manoscritti è stato portato a Timbuctù in aereo dalla capitale Bamako. La spedizione consisteva in più di 200 casse e pesava circa 5,5 tonnellate. Il resto sarà spedito nei prossimi giorni.