Ex Ilva, Urso: "Prevalsa responsabilità, svolta per incoraggiare investitori"

“Oggi finalmente sappiamo che c’è la squadra Italia, unita, per la prima volta nella storia di questa vicenda che dura da oltre 15 anni. Un accordo tra tutti i soggetti istituzionali – il governo nazionale, la Regione, gli enti locali – nel giocarsi la partita che è straordinariamente importante per la siderurgia nazionale e quindi per l’industria del nostro Paese”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo la firma dell’intesa tra governo ed enti locali sulla decarbonizzazione dell’impianto siderurgico ex Ilva di Taranto. Il ministro sottolinea che “è prevalsa la responsabilità, la ragione, l’interesse comune. Questa è una svolta che potrà incoraggiare gli investitori a manifestarsi con i loro piani industriali per il rilancio della siderurgia, della riconversione green. L’Italia diventerà il Paese che per primo potrà fornire siderurgia green in tutta Europa“.