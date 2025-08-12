Ex Ilva, Emiliano: "Sulla decarbonizzazione avevo contro tutto il mio partito"

Entusiasta dell’intesa tra governo ed enti locali raggiunta al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla decarbonizzazione dell’impianto siderurgico ex Ilva di Taranto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sfrutta l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Quando abbiamo cominciato a parlare di decarbonizzazione più di dieci anni fa, avevo contro tutto il mio partito. Persone come Renzi sostenevano che la decarbonizzazione non fosse possibile e che Taranto doveva continuare a morire nelle emissioni di sostanze inquinanti. Abbiamo lottato dentro il Pd, abbiamo portato queste istanze in Europa, a Draghi e Conte che in qualche modo le hanno sposate dando vita a questa società che produrrà i forni che consentiranno la decarbonizzazione”, ha detto il governatore pugliese ai cronisti dopo la firma dell’accordo.