Europa nella morsa del caldo: da Madrid a Belgrado temperature record

Dall’ovest dei Balcani alla Spagna, fino alla Francia, un’ondata di calore eccezionale sta soffocando l’Europa. A Belgrado, con 34°C, i cittadini cercano ristoro tra le acque del lago artificiale Ada Ciganlija. Madrid resiste a punte di 37°C, mentre cinque regioni spagnole sono in allerta rossa e le temperature in Andalusia superano i 42°C. In Francia, Meteo-France segnala oltre 40°C in gran parte del sud, con picchi di 41 gradi a Tolosa. Le autorità lanciano l’allarme sull’alto rischio di incendi e i pericoli per la salute derivanti dal caldo record, mentre le città cercano di offrire spazi freschi per affrontare l’emergenza.