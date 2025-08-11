Rimini, lo sfogo di un animatore: "Sottopagato e in una camera con la muffa": il video virale su TikTok

Pagato 650 euro per lavorare un mese come animatore in un albergo di Rimini, in un alloggio pieno di muffa. Lo sfogo di un giovane su TikTok è diventato virale. “Sono alla stazione e sto scappando”, afferma il ragazzo in un video nel quale mostra le foto della camera in cui avrebbe dovuto vivere per un mese. “Non ho alcuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo ed essere pagato una miseria: sottopagato, sfruttato e prendermi le peggio malattie”, prosegue.

“Mi hanno detto che io sono troppo sensibile, che non ho spirito di adattamento ma io sfido chiunque a vivere un mese lì dentro. Me ne sto tornando a casa”, continua l’animatore. “E poi dicono che in Italia non c’è lavoro, ci credo i lavori che ci sono fanno c…re. Altro che fuga di cervelli, qua è proprio da scappare”, conclude il ragazzo.