Incendi in Croazia, le fiamme a ridosso delle case a Jesenice

I vigili del fuoco croati hanno lavorato notte e giorno per spegnere un vasto incendio scoppiato a est di Spalato, in Croazia. Le squadre sono rimaste impegnate ore e ore per domare le fiamme che minacciavano abitazioni e alberghi nella località turistica adriatica di Jesenice. Circa 150 vigili del fuoco e tre aerei specializzati hanno contribuito a impedire che l’incendio distruggesse case e piccoli alberghi nella zona.

Diversi turisti sono stati evacuati e la strada principale tra Spalato e Omis è stata chiusa al traffico. Al momento non risultano feriti.