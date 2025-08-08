Ucraina, Trump: "Ora dipende da Putin, muoiono troppi giovani e non amo le lunghe attese"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin, anche se quest’ultimo non incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alla domanda di un giornalista se Putin dovesse incontrare Zelensky per garantire un incontro con gli Stati Uniti, Trump ha risposto: “No, non è necessario. No”.

Le sue dichiarazioni seguono quelle di Putin, che nella stessa giornata aveva espresso la speranza di incontrare Trump la prossima settimana, possibilmente negli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, la Casa Bianca sta ancora definendo i dettagli di un eventuale incontro. L’annuncio di Putin è arrivato alla vigilia della scadenza fissata dalla Casa Bianca affinché Mosca dimostri progressi verso la fine della guerra in Ucraina, in corso da tre anni, pena l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. Alla domanda posta giovedì alla Casa Bianca se la scadenza di venerdì sarebbe stata rispettata, Trump ha risposto a proposito di Putin: “Dipenderà da lui. Vedremo cosa ha da dire. Dipenderà da lui. Sono molto deluso”. Il presidente ha anche accennato alle uccisioni che continuano da entrambe le parti e ha aggiunto: “Non mi piacciono le lunghe attese. Penso che sia un peccato”.