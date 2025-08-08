Monte Rosa, alpinista cade per 20 metri in un crepaccio: il video dei soccorsi

E’ stato recuperato un alpinista caduto (per circa 20 metri) in un crepaccio sul ghiacciaio del Lys, sul Monte Rosa. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 05:45 di venerdì 7 agosto. La chiamata alla Centrale Unica del Soccorso è stata fatta da altri alpinisti che lo hanno visto cadere. L’uomo, dopo essere stato estratto, è stato portato al pronto soccorso. Sono intervenuti sul posto i tecnici del SAV, in elicottero con medico in equipaggio, e due tecnici supplementari sono stati aggiunti ai fini del recupero in tempi brevi, condizione determinante per estrarre l’alpinista prima che l’ipotermia potesse diventare severa.