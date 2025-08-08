Gaza, video Meloni su profilo Pro-Pal: "Lavoro ogni giorno su genocidio palestinese"

“Giorgia Meloni riconosce il genocidio per la prima volta”. È quanto si legge sul profilo Instagram di Palestina Libera, rete Pro-Pal con oltre 20mila follower, che per suffragare quanto sostiene pubblica un video della presidente del Consiglio intercettata in occasione del concerto delle Blackpink a Milano, a cui ha assistito mercoledì sera con la figlia.

“Come madre un parola per il genocidio palestinese?”, le viene chiesto. “Io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese, siamo la nazione al mondo che ha liberato più bambini, se fosse preparato lo saprebbe, perché la pace non si fa così”, è la risposta di Meloni. All’autore del video che la incalza sull’invio di armi a Israele, la premier infine replica: “Ma quali armi, studi”.