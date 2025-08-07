Ucraina, Putin su incontro con Trump: "Possibile negli Emirati Arabi"

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei possibili luoghi in cui potrebbe tenersi il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La notizia è arrivata alla vigilia della scadenza fissata dalla Casa Bianca a Mosca per dimostrare progressi nei negoziati per porre fine della guerra in Ucraina, ormai giunta al terzo anno.

Putin ha fatto l’annuncio al Cremlino dopo l’incontro con lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il leader russo ha aggiunto di non avere nulla contro un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, a determinate condizioni, ma “purtroppo siamo ancora molto lontani dal creare tali condizioni”, ha dichiarato Putin.