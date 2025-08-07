Ponte sullo Stretto, il video di Marta Fascina per Berlusconi: "A te amore mio, che lo hai sognato"

“A te amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!!!”. Marta Fascina, con tanto di cuore e simbolo dell’infinito, ha dedicato sui social a Silvio Berlusconi la giornata di ieri, che ha visto l’ok definitivo del Cipess al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

L’ultima compagna del Cav ha pubblicato su Instagram un video che ritrae il fondatore di Forza Italia mentre parla del Ponte: “Una grande opera indispensabile, della quale si discute da molte anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto – spiegava Berlusconi – costituisse una delle infrastrutture più importanti per il nostro Paese e non ho mai cambiato idea”.