Romania, è morto l'ex presidente Iliescu: le immagini dalla camera ardente

Ion Iliescu, il primo presidente liberamente eletto della Romania dopo la caduta del comunismo nel 1989, morto martedì, è stato portato mercoledì al Palazzo Presidenziale di Cotroceni per essere esposto nella camera ardente. Il funerale si terrà giovedì. Iliescu, che era stato accusato di crimini contro l’umanità per il suo ruolo nella sanguinosa rivoluzione, aveva 95 anni. Ha detenuto l’autorità militare de facto durante la rivolta anticomunista, per poi assumere il potere dopo l’esecuzione del dittatore comunista Nicolae Ceausescu e di sua moglie Elena, avvenuta il 25 dicembre 1989.

Durante la rivolta sono morte più di 1.100 persone, 862 delle quali dopo la presa del potere da parte di Iliescu. Iliescu ha ripetutamente negato qualsiasi illecito. Rieletto due volte, nel 1992 e nel 2000, Iliescu si era in gran parte ritirato dalla vita pubblica nel 2017. Nel 2018, la procura militare aveva incriminato Iliescu per crimini contro l’umanità per non aver impedito “numerose situazioni” in cui civili erano stati uccisi inutilmente durante la rivoluzione. I pubblici ministeri hanno sostenuto che egli avesse diffuso informazioni false attraverso i media statali, creando una “psicosi generalizzata” che ha alimentato il caos e lo spargimento di sangue. Al momento della morte, Iliescu non era mai stato condannato e il caso era rimasto aperto.