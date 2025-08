Un enorme incendio è scoppiato in una zona residenziale di Manila, capitale delle Filippine. Le fiamme hanno colpito circa 1.500 famiglie e sollevato colonne di denso fumo nero sulla zona abitata. Più di 50 autopompe sono intervenute sul posto e sono state necessarie circa tre ore per spegnere l’incendio. Finora non si segnalano vittime.