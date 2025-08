Scozia, arriva la tempesta Floris: treni cancellati e parchi chiusi

L’Ufficio meteorologico britannico ha emesso un‘allerta vento ‘ambra’ in Scozia per la tempesta Floris, per possibili danni a persone e proprietà a causa, in particolare, di onde di grandi dimensioni nelle zone costiere. Le autorità scozzesi hanno cancellato i treni, chiuso i parchi e invitato la popolazione a prestare la massima attenzione, mentre la tempesta estiva ha abbattuto alberi, linee elettriche e interrotto la circolazione nel nord della Gran Bretagna. L’agenzia ha dichiarato che le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 145 km/h, accompagnate da forti piogge. Le compagnie ferroviarie hanno cancellato i servizi in gran parte della Scozia e sono stati cancellati anche alcuni traghetti. La tempesta sta colpendo nel periodo più turistico dell’anno, con centinaia di migliaia di persone che affollano l’Edinburgh Fringe e altri festival artistici.