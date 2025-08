Giappone, fallisce lancio fuochi d'artificio: chiatte in fiamme

Due chiatte utilizzate per il lancio di fuochi d’artificio hanno preso fuoco durante un festival estivo a Yokohama, a sud di Tokyo, in Giappone. È accaduto lunedì 4 agosto e l’evento è stato annullato mentre era in corso. Gli organizzatori dell’evento avevano pianificato di lanciare circa 20.000 fuochi d’artificio in 25 minuti a partire dalle 19:30, ora locale, nell’ambito del Minatomirai Smart Festival.

Dopo circa 20 minuti dall’inizio dell’evento, la musica si è interrotta e i funzionari hanno annunciato che l’evento era stato annullato “per motivi di sicurezza”. La Guardia Costiera di Yokohama ha riferito all’Associated Press che due imbarcazioni che lanciavano fuochi d’artificio hanno preso fuoco. Cinque artificieri a bordo si sono tuffati in acqua e sono stati salvati dai vigili del fuoco. Uno di loro ha riportato ferite lievi. Gli organizzatori hanno dichiarato che stanno indagando sulle cause dell’incendio.