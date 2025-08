Ponte sullo Stretto, Salvini: “Mercoledì approvazione progetto definitivo”

“Mercoledì mattina ci sarà l’approvazione qua a Roma del progetto definitivo per l’avvio dei lavori del Ponte sullo stretto di Messina. Se ne parla dall’epoca degli antichi romani e quindi sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Non esistono pari in Cina, in Turchia, negli Stati Uniti, quindi mi perdonerete se siamo qua a presidiare le ultime norme e le ultime firme per queste 48 ore che, ripeto, segneranno una pagina di storia”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento dal Mit alla presentazione degli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche presso l’Auditorium Orfeo Tamburi di Ancona.