New York, fiamme e fumo su un treno carico di pendolari: il video di un passeggero

Sui binari su cui stava passando un treno a New York sono divampate delle fiamme e il fumo ha riempito almeno una delle carrozze mentre i passeggeri evacuavano. Un video di circa 30 secondi pubblicato sui social media da un passeggero, mostra un denso fumo in una carrozza del treno Port Authority Trans-Hudson alla stazione di Newport a Jersey City, nel New Jersey. Nel video si sentono persone che gridano “aprite le porte” e “calma, calma”, mentre alla fine riescono a scendere. Il video mostra poi fiamme arancioni che si levano dalle rotaie fino a raggiungere quasi la parte superiore della carrozza.

L’incendio è scoppiato alle 6:19 del mattino su un treno diretto a est e i passeggeri sono stati evacuati sulla banchina, secondo quanto riferito in un comunicato dalla Port Authority di New York e New Jersey, che gestisce il treno. Tredici persone sono state medicate sul posto per intossicazione da fumo, nove delle quali sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.