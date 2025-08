Australia, rara nevicata nel Nuovo Galles del Sud: i canguri saltano nella neve

La neve ha imbiancato lo stato australiano del Nuovo Galles del Sud: sabato una forte nevicata ha colpito il nord dello stato e i servizi di emergenza locali hanno risposto a oltre duemila richieste di soccorso, secondo quanto riportato dai media australiani. I residenti hanno affermato che non si vedevano nevicate così intense nella regione da dieci anni. Il maltempo ha causato anche diversi black out e costretto alla chiusura di alcune scuole nella costa centro-settentrionale dello stato: le autorità hanno inoltre emesso allerte inondazioni in alcune delle zone colpite.