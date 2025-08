Pakistan, visita ufficiale del presidente iraniano Pezeshkian

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian domenica in Pakistan per la sua prima visita ufficiale nel Paese da quando ha assunto la carica nel 2024. Pezeshkian è stato accolto dal primo ministro Shehbaz Sharif. I colloqui tra i due Paesi confinanti si concentrano sulla stipula di accordi per il rafforzamento della cooperazione nei settori del commercio, dell’energia e della sicurezza regionale. I funzionari di entrambe le parti considerano la visita un’opportunità per rafforzare i legami economici e affrontare le preoccupazioni comuni nella regione.