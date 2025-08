Giubileo dei Giovani, Papa Leone: "Aspirate a cose grandi non accontentatevi di meno"

“Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della messa del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata. Nella parte finale del suo discorso Prevost ha ricordato ai giovani che “la speranza è Gesù”. “Portate il saluto che non sono potuto essere qui con noi, che non sono potuti uscire per le ragioni che sappiamo” ha detto ancora il Papa che ha poi ribadito ai presenti: “Voi siete sale della terra, luce del mondo. Portate questo saluto a tutti i giovani che hanno bisogno di un messaggio di speranza”. In precedenza Prevost aveva definito i giovani come segno di un mondo in cui “l’amicizia” è possibile.