Giubileo dei giovani, Mons. Fisichella: “Crisi della fede? A Roma ragazzi con una marcia in più”

“Questi sono i nostri giovani, abbiamo tante statistiche che dicono che il 70% dei giovani non crede più ma questi giovani incontrati in questa settimana sono giovani come i loro coetanei, forse hanno una marcia in più“. Lo ha detto Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e primo responsabile per il Vaticano per il Giubileo dei Giovani, a margine della conferenza stampa di chiusura organizzata in Vaticano. “Hanno certo le stesse difficoltà degli altri ma evidentemente hanno ricevuto un messaggio che è quello di essere costruttori di pace. Parliamoci chiaro, a Tor Vergata non c’era un concerto, sono venuti qui per pregare, non c’erano momenti particolari. Se si pensa che al Circo Massimo c’erano 28mila giovani che si sono confessati siamo di fronte a numeri sbalorditivi”. ha concluso il prelato.