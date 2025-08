Papa Leone XIV è atterrato a Tor Vergata poco dopo le 7,30, ad accogliere il Santo Padre il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il Pontefice ha poi fatto un giro in Papamobile per salutare tutti i giovani presenti per il Giubileo: si tratta delle ragazze e dei ragazzi che hanno dormito qui stanotte nonostante un po’ di pioggia caduta. Tanto l’entusiasmo e diversi gli oggetti lanciati verso Prevost in segno d’affetto.