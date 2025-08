Trump: "Minacciati dalla Russia per questo ho inviato sottomarini"

“Dobbiamo solo stare attenti. E c’è stata una minaccia e non l’abbiamo ritenuta appropriata, quindi devo stare molto attento. Lo faccio per la sicurezza del nostro popolo“. Lo ha detto Donald Trump riguardo alla decisione di dispiegare due sottomarini nucleari in risposta alle minacce fatte dall’ex presidente russo Dmitry Medvedev. “Una minaccia è stata fatta da un ex presidente della Russia, e noi proteggeremo il nostro popolo”, ha aggiunto il presidente Usa parlando con i giornalisti al seguito.